СМИ сообщили причину задержания главы Интерпола

Власти Китая подозревают президента Международной организации уголовной полиции Мэна Хунвэя в коррупции, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

По информации издания, Хунвэя подозревают в незаконном содействии компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, в получении контрактов.

При этом, как отмечает издание, антикоррупционная кампания в Китае также может быть способом ликвидации политических противников.

Напомним, о пропаже президента Интерпола стало известно 5 октября. Его жена, которая, проживает во Франции, сообщила полиции, что в конце сентября Хунвэй отправился в Китай и с тех пор не выходил на связь.

Позже китайские СМИ сообщили, что главу Интерпола задержали сразу после того, как его самолет приземлился в Китае и теперь он находится под следствием.

Отметим, до избрания президентом Интерпола Хунвэй занимал различные должности в Министерстве общественной безопасности Китая и Национальной комиссии по контролю над наркотиками.​

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net