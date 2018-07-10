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07. 10. 2018

СМИ сообщили причину задержания главы Интерпола

 
Власти Китая подозревают президента Международной организации уголовной полиции Мэна Хунвэя в коррупции, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
 
По информации издания, Хунвэя подозревают в незаконном содействии компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, в получении контрактов.
 
При этом, как отмечает издание, антикоррупционная кампания в Китае также может быть способом ликвидации политических противников.
 
Напомним, о пропаже президента Интерпола стало известно 5 октября. Его жена, которая, проживает во Франции, сообщила полиции, что в конце сентября Хунвэй отправился в Китай и с тех пор не выходил на связь.
 
Позже китайские СМИ сообщили, что  главу Интерпола задержали сразу после того, как его самолет приземлился в Китае и теперь он находится под следствием. 
 
Отметим, до избрания президентом Интерпола Хунвэй занимал различные должности в Министерстве общественной безопасности Китая и Национальной комиссии по контролю над наркотиками.​

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Источник: korrespondent.net

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