Госсекретарь США вылетел в Северную Корею

Госсекретарь США Майк Помпео вылетел из Японии в Северную Корею, сообщает Kyodo.

По данным агентства, Помпео намерен провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в воскресенье, 7 октября.

Глава Госдепа перед вылетом в страны Азии заявил журналистам, что рад вернуться с визитом в Северную Корею, чтобы продолжить реализацию договоренностей, и отметил свой "оптимистичный" настрой.

Ранее госсекретарь США провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ожидается, что после визита в Пхеньян Помпео прибудет в Сеул и информирует о результатах переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.



Напомним, в августе президент США Дональд Трамп принял решение отложить визит госсекретаря в КНДР из-за отсутствия прогресса в вопросе денуклеаризации.

Трамп заявил о скорой встрече с Ким Чен Ыном

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Источник: korrespondent.net