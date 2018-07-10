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07. 10. 2018

СМИ: Саудовского журналиста убили в консульстве в Турции

Полиция Турции полагает, что журналиста Джамаля Хашкаджи из Саудовской Аравии убили в консульстве в Стамбуле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
 
"По первоначальной оценке турецкой полиции, г-н Хашоги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Мы считаем, что убийство было преднамеренным и тело впоследствии было вывезено из консульства", − отметил турецкий чиновник.
 
Газета The Washington Post сообщила, что журналиста убила в начале недели группа из 15 человек, прибывшая в Турцию из Саудовской Аравии. Издание указывает, что по версии турецких следователей, убйство было спланированным.
 
Напомним, во вторник, 2 октября родные и друзья потеряли контакт с Хашкаджи, когда он находился в консульстве королевства в Турции. Родные ждали его на выходе из здания, однако после завершения работы консульства он так и не появился. 
 
В 2017 году Хашкаджи переехал в США из-за опасений ареста.
 
Как сообщал Корреспондент.net26 февраля возле Братиславы был убит словацкий журналист Ян Куциак и его подруга. Причиной гибели мужчины называют расследование связей правительства Словакии с мафией. 
 
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Источник: korrespondent.net

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