СМИ: Саудовского журналиста убили в консульстве в Турции

Полиция Турции полагает, что журналиста Джамаля Хашкаджи из Саудовской Аравии убили в консульстве в Стамбуле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"По первоначальной оценке турецкой полиции, г-н Хашоги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Мы считаем, что убийство было преднамеренным и тело впоследствии было вывезено из консульства", − отметил турецкий чиновник.

Газета The Washington Post сообщила , что журналиста убила в начале недели группа из 15 человек, прибывшая в Турцию из Саудовской Аравии. Издание указывает, что по версии турецких следователей, убйство было спланированным.

Напомним, во вторник, 2 октября родные и друзья потеряли контакт с Хашкаджи, когда он находился в консульстве королевства в Турции. Родные ждали его на выходе из здания, однако после завершения работы консульства он так и не появился.

В 2017 году Хашкаджи переехал в США из-за опасений ареста.

Как сообщал Корреспондент.net , 26 февраля возле Братиславы был убит словацкий журналист Ян Куциак и его подруга. Причиной гибели мужчины называют расследование связей правительства Словакии с мафией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net