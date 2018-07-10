Лента RSS
Подписаться на ленту
07 октября 2018, воскресенье, 06:32
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
07. 10. 2018

У берегов Гаити произошло землетрясение

У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 03.11 по Киевскому времени.

Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Напомним, в 2010 году на Гаити произошло сильное землетрясение, жетрвами которого стали около 300 тысяч человек.

Ураган Мэтью нанес Гаити почти два миллиарда долларов ущерба

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.