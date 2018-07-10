У берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 03.11 по Киевскому времени.

Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Напомним, в 2010 году на Гаити произошло сильное землетрясение, жетрвами которого стали около 300 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net