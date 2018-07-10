В Одессе расстреляли автомобиль

На Люстдорфской дороге в Одессе произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек. Об этом ночью 7 октябоя сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 6 октября, около 23 часов часов на светофоре возле автозаправки. Предварительно установлено, что к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные, совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства и скрылись с места происшествия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и кинологи с собаками.

По информации издания Думская, нападение было совершено на одного из участников организации Автомайдан Одесса, лидером которой является Евгений Резвушкин.

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Ранее сообщалось, что в Николаеве в ходе конфликта между двумя мужчинами, один из них достал из автомобиля оружие и осуществил несколько выстрелов.

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Источник: korrespondent.net