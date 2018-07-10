В Токио из-за Олимпиады закрыли крупнейший в мире рыбный рынок

В столице Японии закрыли крупнейший в мире рынок морепродуктов и рыбы Цукидзи, сообщает ТСН.

Отмечается, что причиной закрытия подготовка к Олимпиаде 2020 года. На его месте столичные власти планирует возвести огромную парковку.

В конце сентября рынок закрылся для туристов, а теперь там состоялись последние торги для оптовиков. Однако Цукидзи не исчезнет, а переберется на новое место и уже в следующий четверг, 11 сентября, откроется в прибрежном районе Тоесу.

Многие из нескольких тысяч торговцев недовольны переездом. До нового рынка будет сложнее добираться, к тому же он откроется на месте, где раньше находилась газовая компания.

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