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07. 10. 2018

В Токио из-за Олимпиады закрыли крупнейший в мире рыбный рынок

 
В столице Японии закрыли крупнейший в мире рынок морепродуктов и рыбы Цукидзи, сообщает ТСН.
 
Отмечается, что причиной закрытия подготовка к Олимпиаде 2020 года. На его месте столичные власти планирует возвести огромную парковку.
 
В конце сентября рынок закрылся для туристов, а теперь там состоялись последние торги для оптовиков. Однако Цукидзи не исчезнет, а переберется на новое место и уже в следующий четверг, 11 сентября, откроется в прибрежном районе Тоесу.
 
Многие из нескольких тысяч торговцев недовольны переездом. До нового рынка будет сложнее добираться, к тому же он откроется на месте, где раньше находилась газовая компания. 
 
 
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Источник: korrespondent.net

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