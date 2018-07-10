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07. 10. 2018

Итоги 06.10: Смерть оперной дивы и оружейные марши

 
В Барселоне умерла оперная певица Монсеррат Кабалье
 
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в госпитале в возрасте 85 лет. Похороны знаменитой исполнительницы должны состояться в понедельник, 8 октября.
 
На Львовщине протестовали из-за состояния дороги
 
Во Львовской области около 80 человек человек перекрыли трассу Львов - Сходница, требуя проведения ремонта участка между Бориславом и Сходницей.
 
Протестующие обвинили Кабмин в затягивании начала ремонтных работ, которые должны были стартовать еще в 2017 году.
 
Во Львовской области завершились международные учения
 
На Львовщине завершились международные учения Светлая Лавина-2018 с участием подразделений многонационального инженерного батальона Тиса.
 
Военнослужащие вооруженных сил Румынии, Словакии, Венгрии и Украины совершенствовали навыки по ликвидации последствий стихийного бедствия.
 
В Киеве и Харькове прошли марши за легализацию оружия
 
В Киеве воколо 500 человек вышли на акцию за свободное владение огнестрельным оружием. Демонстранты прошли от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Независимости.
 
Также в центре Харькова митингующие требовали изменений в законодательство касательно права на самооборону.
 
В Украину прибыли военные самолеты США
 
Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Чистое небо-2018.
 
Учения будут проходить в Хмельницкой и Винницкой областях с 8 по 19 октября.
 
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Источник: korrespondent.net

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