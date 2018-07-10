В Лондоне мужчина толкал людей под поезд

В столице Великобритании суд признал виновным мужчину, который столкнул на железнодорожные пути метро двух человек. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщили в пресс-службе британской транспортной полиции.

Отмечается, что в апреле Пол Кроссли попытался столкнуть на пути 23-летнего мужчину. Однако, тот смог удержаться на платформе. А преступнику удалось сбежать.

Второй жертвой Кроссли стал 91-летний пенсионер, которого преступнику удалось столкнуть на рельсы.

"В результате падения мужчина получил черепно-мозговую травму и сломал тазовую кость. Один из очевидцев спустился на пути и помог вытащить жертву на платформу, получив ожог на руке от удара током", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в суде подозреваемый не признал себя виновным в обоих преступлениях, однако присяжные утвердили ему обвинительный приговор.

Напомним, в январе в метро Киева пожилую женщину толкнули на колею. После падения станцию ​​временно заблокировали для движения поездов.

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Источник: korrespondent.net