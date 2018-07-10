Сутки на Донбассе: 25 обстрелов, двое раненых

В течение прошлых суток ситуация в зоне ООС оставалась контролируемой Объединенными силами. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что сепаратисты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом шесть раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Под обстрелы попали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Травневе, Шумы, Невельскоее, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Отмечается, что украинские позиции в районе Лебединского сепаратисты обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов 82-го калибра. Также из минометов калибра 82 мм были обстреляны опорные пункты украинских войск возле Луганского, Шумов и Гнутово. Защитники Травневого были обстреляны из минометов 120-го калибра. По защитникам Крымского, Луганского и Гнутово, кроме того, велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Кроме того, в субботу утром с территории неподконтрольного Киеву населенного пункта Заиченко артиллерией калибра 122 мм был обстрелян участок местности в районе села Водяное на Приазовье.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток четыре противника уничтожены и восемь ранены.

С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил с применением запрещенного вооружения. Так, на один из опорных пунктов украинских войск в районе населенного пункта Новолуганское сепаратисты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, днем ранее сообщадось о 19 обстрелах и двух раненых.

Также на линии разграничения в Донецкой области умерла женщина. Ей стало плохо, когда она пересекала линию разграничения по коридору Горловка - Бахмут.

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Источник: korrespondent.net