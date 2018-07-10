Сутки на Донбассе: 25 обстрелов, двое раненых

В течение прошлых суток ситуация в зоне ООС оставалась контролируемой Объединенными силами. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что сепаратисты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом шесть раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
"Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Под обстрелы попали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Травневе, Шумы, Невельскоее, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Отмечается, что украинские позиции в районе Лебединского сепаратисты обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов 82-го калибра. Также из минометов калибра 82 мм были обстреляны опорные пункты украинских войск возле Луганского, Шумов и Гнутово. Защитники Травневого были обстреляны из минометов 120-го калибра. По защитникам Крымского, Луганского и Гнутово, кроме того, велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.
Кроме того, в субботу утром с территории неподконтрольного Киеву населенного пункта Заиченко артиллерией калибра 122 мм был обстрелян участок местности в районе села Водяное на Приазовье.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, в течение суток четыре противника уничтожены и восемь ранены.
С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил с применением запрещенного вооружения. Так, на один из опорных пунктов украинских войск в районе населенного пункта Новолуганское сепаратисты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, днем ранее сообщадось о 19 обстрелах и двух раненых.
Также на линии разграничения в Донецкой области умерла женщина. Ей стало плохо, когда она пересекала линию разграничения по коридору Горловка - Бахмут.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.