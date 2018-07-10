У Манафорта конфискуют недвижимость

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера приступила к конфискации недвижимости экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом в субботу, 6 октября, сообщил телеканал FoxNews.
В частности, конфискуется квартира в TrumpTower, которая принадлежит бывшему главе кампании Трампа Полу Манафорту. Как отмечается, данная квартира находится в числе четырех других объектов недвижимости в Нью-Йорке, которые спецсоветник Мюллер намерен конфисковать.
Кроме того, конфискации подлежат по меньшей мере три банковских счета и один страховой полис Манафорта.
В сентябре Полд Манафорт заключил соглашение о сотрудничестве со следствием спецпрокурора Роберта Мюллера относительно русского дела.
Согласно договоренности, Манафорт согласился избавиться от нескольких активов, включительно с квартирой в TrumpTowerи банковскими счетами.
Ранее стало известно, что Манафорт согласится признать вину по двум обвинениям. По условиям сделки со спецпрокурором Робертом Мюллером, экс-глава штаба должен будет возместить предполагаемый ущерб, согласившись на отчуждение не менее трех объектов недвижимости в Нью-Йорке и содержимое ряда банковских счетов.
Кроме того пошедшему на сделку со следствием экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 10 лет тюрьмы.
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Источник: korrespondent.net
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