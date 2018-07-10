Выборы в Латвии: названы предварительные результаты

В Латвии в воскресенье, 7 октября, в 6:00 по местному времени завершились выборы 13 Сейма, сообщает Интерфакс Украина.

Отмечается, что последними закрылись для голосования избирательные участки в США и Канаде.

По итогам обобщения голосов на 1049 из 1078 избирательных участков, лидерами голосования стали Согласие, KPV LV и Новая консервативная партия (НКП), свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

За Согласие проголосовали 166 254 или 19,97% избирателей, за KPV LV - 117 238 или 14,08%, за НКП - 113 045 или 13,58%, за Для развития/За! - 99 836 или 11,99%, за ВЛ-ТБ/ДННЛ - 91 788 или 11,03%, за СЗК - 82 965 или 9,96%, за Новое Единство - 55 454 или 6,66%.

Остальные партии не преодолевают необходимого для прохождения в Сейм 5%-ного барьера. Латвийское объединение регионов набрало 34 428 или 4,13% голосов, Русский союз Латвии - 26 907 или 3,23%.

Ранее в Латвии открыли уголовное дело против защитника русских школ.

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Источник: korrespondent.net