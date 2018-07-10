Землетрясение на Гаити: названо количество жертв

По меньшей мере 11 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Гаити, сообщает в воскресенье 7 октября, Сourrier International, ссылкой на представителя местных властей.

Кроме того, сообщается о разрушении зданий. На место была отправлена группа по ликвидации последствий стихийных бедствий, заявил представитель правительства Эдди Джексон.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Гаити. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити. Очаг залегал на глубине порядка 15 километров.

Напомним, в 2010 году на Гаити произошло сильное землетрясение, жетрвами которого стали около 300 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net