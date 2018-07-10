В Японии произошло землетрясение

В японской префектуре Нагано и соседних районах в воскресенье, 7 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает УНН со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Подземные толчки произошли в 10:14 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Угрозы цунами нет.

Напомним, в пятницу, 5 октября, на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Сегодня также у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Погибли 11 человек.

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Источник: korrespondent.net