В Украине отмечают День учителя

В воскресенье, 7 октября, в Украине празднуют День работников образования.

День работников образования или как его еще называют День учителя, который традиционно отмечается, в первое воскресенье октября, - профессиональный праздник всех украинских педагогов. Он был введен указом президента в 1994 году.

На сегодня в украинском образовательном секторе работает около 850 тыс. педагогов, воспитателей, мастеров производственного обучения, научно-педагогических работников и управленцев. Они занимаются 1,3 млн дошкольников, обучают 3,9 млн школьников и около 3 млн студентов.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских учителей с профессиональным праздником.

"Верю, что преданное служение педагогов своему призванию, высокий профессионализм станут залогом преодоления агрессии и процветания нашей Родины", – говорится в поздравлении президента Украины.

Также украинских учителей поздравил глава правительства. Он отметил, что реформирование сферы образования является одним из приоритетов правительства.

" Важнейшим звеном в этом процессе, безусловно, является учитель, педагоги, воспитатели. От Вашей настойчивости и успеха, без преувеличения, зависит будущее Украины" - говорится в поздравлении премьер-министра.

Напомним, ранее в Кабмине заявили о введении новой формы образования. Правительство одобрило Концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования.

Ранее сообщалось, что в Украине за два года создали 400 опорных школ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net