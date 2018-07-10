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07. 10. 2018

Немецкий военный погиб на учениях НАТО в Литве

Военнослужащий из Германии погиб во время учений НАТО в Литве. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает Spiegel со ссылкой на военное ведомство ФРГ.

"Солдат бундесвера погиб на учениях в Литве в результате трагического случая", - информирует издание.

Водитель бронемашины во время отработки маневра на полигоне Пабраде врезался в дерево. Произошло это в полночь. Солдат, который вел машину с открытым люком, получил тяжелые ранения головы, от которых скончался.

Дело расследуют немецкая военная полиция и власти Литвы.

В учениях принимают участие около 600 солдат. Цель маневров - продемонстрировать, что войска НАТО стоят на страже восточного фланга Североатлантического альянса.

Боевая группа батальона НАТО интегрирована в механизированную пехотную бригаду Железный волк литовских ВС. В мирное время военнослужащие батальона НАТО принимают участие в маневрах вместе с литовскими военными, в случае конфликта или кризиса батальон будет выполнять функцию защиты Литвы с литовскими ВС и прибывающими дополнительно ВС союзников.

Накануне сообщалось, что в Украину прибыли американские военные самолеты. Они примут участия в военных международных учениях Чистое небо-2018, которые пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях.

Ранее во Львовской области завершились межнациональные военные учения. В них принимали участие военнослужащие вооруженных сил Румынии, Словакии, Венгрии и Украины.

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Источник: korrespondent.net

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