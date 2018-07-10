Лента RSS
Подписаться на ленту
07 октября 2018, воскресенье, 12:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
07. 10. 2018

Увеличилось количество отравившихся в детсаду Хмельницкой области

В Нетешине Хмельницкой области количество госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции достигло 36 человек. Среди них 29 детей и семеро взрослых. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"По состоянию на 07.10 в больницу с острым кишечным отравлением дополнительно госпитализированы еще 12 человек. В настоящее время на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 36 больных (29 детей и 7 взрослых)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции добавили, что следователи открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных заведений города Нетешин.

Производство открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, накануне стало известно о массовом отравлении в детсаду Нетешина. Сообщалось о 22 госпитализированных.

Ранее в детсаду Львовской области отравились пять детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.