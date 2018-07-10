Увеличилось количество отравившихся в детсаду Хмельницкой области

В Нетешине Хмельницкой области количество госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции достигло 36 человек. Среди них 29 детей и семеро взрослых. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"По состоянию на 07.10 в больницу с острым кишечным отравлением дополнительно госпитализированы еще 12 человек. В настоящее время на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 36 больных (29 детей и 7 взрослых)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции добавили, что следователи открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных заведений города Нетешин.

Производство открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, накануне стало известно о массовом отравлении в детсаду Нетешина. Сообщалось о 22 госпитализированных.

Ранее в детсаду Львовской области отравились пять детей.

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Источник: korrespondent.net