На улицах Луганска накануне проведения псевдовыборов появились бигборды. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает Лига.net со ссылкой на свои источники в городе.

Отмечается, что бигборды на улицах областного центра разместили недавно. "Их не очень много по городу", - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой источник добавил, что из круга его знакомых никто не собирается идти на так называемые выборы. "Многие говорят, что не пойдут. Они создают тут иллюзию борьбы (за должность - ред.), которой нет. Его (Пасечника, - ред.) "уже выбрали", от нас ничего не зависит. Играем в "государство", которого нет", - отметил собеседник.

По информации издания, сепаратисты собираются обеспечить явку за счет так называемых бюджетников.

"Школы и вузы повыганяют. Ничего не изменится, уровень жизни значительно ухудшился", - уточнил источник.

Псевдовыборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса назначены на 11 ноября 2018 года.

Cмотрите фотогалерею: В Луганске перед "выборами" появились бигборды

Напомним, ранее в ЛНР заговорили о "продлении полномочий" местной "власти".

Также сообщалось, что в "ДНР" и "ЛНР" отменили выборы.

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Источник: korrespondent.net