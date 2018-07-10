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07. 10. 2018

Госсекретарь США провел переговоры с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей". Об этом Помпео в воскресенье, 7 октября, сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Хорошо съездил в Пхеньян, чтобы встретиться с председателем Кимом. Мы продолжаем добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на сингапурском саммите. Спасибо, что приняли меня и мою команду", - написал Помпео в своем Twitter.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что главная заявленная цель визита Помпео - подготовка второго саммита США-КНДР. Ранее президент США Дональд Трамп уже объявлял: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп принял решение отложить визит госсекретаря в КНДР из-за отсутствия прогресса в вопросе денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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