В Индонезии увеличилось количество жертв стихийных бедствий

Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии уже стали 1763 человека, еще пять тысяч считаются пропавшими без вести. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает DW.

Точное количество пропавших до сих пор неизвестна, больше всего людей исчезли в районах Балароа и Петобо, которые сильно пострадали.

В Палу и в других городах из-под завалов продолжают извлекать тела погибших. Шансов найти живых уже почти не осталось.

"Это десятый день. Было бы чудом найти кого-то живым", - заявил руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии Мухаммад Сиуаги.

11 октября в стране прекратят поисковые операции.

Накануне сообщалось, что количество погибших увеличилось до 1648 человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября у берегов Сулавеси. Подземные толчки привели к образованию цунами.

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Источник: korrespondent.net