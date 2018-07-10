Сепаратисты трижды обстреляли позиции ООС

В воскресенье, 7 октября, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тир прицельных обстрела украинских опорных пунктов. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута.
"Противник активно применял запрещенные артиллерию и минометы", - подчеркнул он.
Так, на Луганском направлении на один из опорных пунктов в районе населенного пункта Новолуганское сепаратисты с началом суток осуществили огневой налет с применением минометов 120-го калибра, а утром в течение 20 минут вели огонь из вооружения БМП по украинским позициям вблизи Крымского со стороны неподконтрольного Киеву Желобка.
На Донецком направлении утро началось с длительного обстрела позиций подразделений Объединенных сил неподалеку Водяного из артиллерии калибра 122-мм, 120-х минометов и вооружения БМП. Огонь велся с направления населенного пункта Ужовка.
"Всего с начала текущих суток враг выпустил по нашим позициям 3 артиллерийских снаряда 122-го калибра, а также 13 мин калибра 120 мм", - отметил Праута.
По его словам, украинские военные были вынуждены дважды открывать огонь в ответ.
"Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток не зафиксировано", - проинформировал представитель МОУ.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 25 обстрелов, двое военных получили ранения.
Также на линии разграничения в Донецкой области умерла женщина. Ей стало плохо, когда она пересекала линию разграничения по коридору Горловка - Бахмут.
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Источник: korrespondent.net
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