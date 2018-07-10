В Португалии начался масштабный лесной пожар

В португальских муниципалитетах Синтра и Кашкайш, что в округе Лиссабон начался крупный лесной пожар. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает португальский телеканал TVI24.
Отмечается, что к тушению подключены более 700 пожарных, семь самолетов-амфибий и более 200 единиц техники
В нескольких селах жители были вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности, еще 300 человек были эвакуированы из кемпинга в природном парке Синтра-Кашкайш. Всего эвакуированы около 350 человек.
По предварительным данным, пострадали 18 человек, в основном пожарные.
Сообщается, что огонь вспыхнул в субботу вечером и распространился за ночь из-за сильных порывов ветра, скорость которого достигала 100 км в час. Две дороги в этом районе перекрыты.
Напомним, в августе в Португалии также произошел лесной пожар. Пострадали 44 человека.
Ранее в Швеции загорелся остров, жителей эвакуировали.
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Источник: korrespondent.net
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