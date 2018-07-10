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07. 10. 2018

Обнародована карта заминированного Донбасса

На сегодняшний день Украина является одним из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами-остатками войны государств в мире.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, где также обнародовали карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны на Донбассе.

Как пояснили в ведомстве, карта разработана с целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust.

"С начала агрессии РФ на Донбассе неоднократно были зафиксированы случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах", - напомнили в Минобороны.

 
 

Ранее в Минобороны заявляли, что неподконтрольные территории востока Украины заминированы взрывными устройствами российского и советского производства, запрещенными Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин. 

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Источник: korrespondent.net

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