В Бразилии выбирают президента

В Бразилии в воскресенье, 7 октября, открылись избирательные участки - в ходе выборов граждане страны определят нового президента и вице-президента страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторов и вице-губернаторов. Как сообщает BBC, правом голоса обладают порядка 150 миллионов граждан Бразилии.
Основное внимание приковано, в частности, к выборам главы государства. За этот пост борются 13 кандидатов, наиболее популярные среди них: кандидат Социал-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару, представитель Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, кандидат от Демократической рабочей партии Бразилии Сиру Гомес, представитель Бразильской социал-демократической партии, известный бразильцам как экс-губернатор штата Сан-Паулу, Жералду Алкмин и кандидат "зеленых" Марина Силва, участвующая в выборах в третий раз.
Если по итогам сегодняшнего голосования ни одному из кандидатов не удастся получить поддержку более 50% бразильцев, то 28 октября состоится второй тур выборов президента. По данным последних опросов, с высокой вероятностью в него пройдут ультраправый кандидат Болсонару и левый кандидат Аддад.
Напомним, в начале сентября был госпитализирован кандидат в президенты и депутат бразильского парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Позже в больницу Сан-Паулу доставили кандидата от Демократической рабочей партии Сиру Гомеса.
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Источник: korrespondent.net
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