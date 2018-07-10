В центре Парижа произошла стрельба, есть раненые

В результате стрельбы вблизи Елисейских полей в Париже пострадали два человека. Как сообщает BFMTV, стрельба произошла около 6.00 в воскресенье, 7 октября.

Двое мужчин на мотоциклах выстрелили в двух других людей в автомобиле. Нападавшим удалось скрыться.

Двоих раненых в критическом состоянии отвезли в больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, для следователей приоритетной версией нападения является выяснение отношений.

Стрельба в Южной Каролине: выросло число пострадавших

Ранее в Мексике недалеко от школы в городе Гуаямас произошла стрельба, в результате которой были убиты пятеро полицейских, еще двое ранены.

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Источник: korrespondent.net