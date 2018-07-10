Октоберфест в Мюнхене посетили шесть миллионов человек

В Мюнхене в воскресенье, 7 октября, завершается традиционный ежегодный праздник пива Октоберфест. В 2018 году мероприятие посетили около 6,3 млн человек - что на 100 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили организаторы. По их словам, среди гостей возросла доля приехавших с семьями и людей в возрасте старше 60 лет.
Посетители 185-го Октоберфеста выпили около 7,5 млн литров пива. Литровая кружка пива в этом году стоила около 11,50 евро - в среднем на 55 центов больше, чем год назад. При этом количество съеденного, по первым оценкам организаторов, увеличилось на 10%.
Несмотря на возросший поток гостей, число совершенных правонарушений снизилось почти на 10%. По данным полиции, сократилось количество сексуальных преступлений, краж сумок и драк с применением пивных кружек. Праздник омрачила смерть одного из гостей в результате потасовки.
За порядком на Октоберфесте следили около 600 полицейских, имевших закрепленные на одежде видеокамеры, и сотни охранников частных агентств.
Мероприятие 5 октября посетили бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари, экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года. Ранее бывший президент США Барак Обама заявил о своем желании побывать на Октоберфесте после ухода с поста.
А нынешний глава США Дональд Трамп заявил, что никогда не пробовал пива.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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