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07. 10. 2018

В Болгарии убили журналистку

В болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Как сообщает болгарский телеканал NOVA TV, тело 30-летней женщины нашел местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная.

За несколько метров от тела были найдены вещи убитой журналистки. Неподалеку был припаркован ее автомобиль. Смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения.

Полиция сейчас отрабатывает несколько версий причин преступления, в том числе и то, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности журналистки.

Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза. Речь идет, в частности, о финансируемых ЕС проектах строительства объектов инфраструктуры стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.

Компания GP Group была одной из таких фирм, и на примере ее документации стало известно, каким образом происходит хищение денег ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства, включительно с премьером Бойко Борисовым. В расследовании также фигурирует имя главы болгарской "дочки" Лукойла Валентина Златева.

Напомним, 26 февраля возле Братиславы был убит словацкий журналист Ян Куциак и его подруга. Причиной гибели мужчины называют расследование связей правительства Словакии с мафией. 

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Источник: korrespondent.net

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