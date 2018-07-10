Китаец напал на прохожих и врезался в толпу на авто, есть жертвы

В китайском городе Нинбо вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, а потом совершил наезд на людей на автомобиле. Как сообщает Beijing News, инцидент произошел в районе Бэйлунь.

Так, мужчина после личного конфликта ранил ножом прохожих, а затем наехал на толпу на автомобиле. В результате погибли два человека, а 16 получили ранения.

Подозреваемый задержан. В полиции отметили, что не считают происшествие терактом, это был личный конфликт.

В Германии мужчина напал с ножом на прохожих

Ранее в Китае внедорожник въехал в толпу людей на городской площади Хэнъяна – погибли три человека, еще 43 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net