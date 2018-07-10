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07. 10. 2018

Позиции ВСУ обстреляли восемь раз, потерь нет

В течение воскресенья, с 7.00 до 18.00, позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны восемь раз, при этом трижды применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, потерь среди украинских бойцов нет.

В частности, указано, что сепаратисты обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС в Новотошковском, Катериновке и Широкино.

Кроме того, с вооружения боевой машины пехоты сепаратисты открывали огонь по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского.

"А по защитникам Гнутово нанесли огневой удар из минометов калибра 82 мм и вели снайперский огонь", – добавили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 25 обстрелов, двое военных получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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