Землетрясение в Индонезии: поиск жертв хотят прекратить

Власти Индонезии заявили о намерении прекратить поиски жертв землетрясения и цунами, несмотря на то, что сотни людей все еще считаются пропавшими без вести. Как сообщает ВВС, завершение поисковой операции намечено на четверг, 11 октября.
По заявлению представителей Нацагентства по борьбе со стихийными бедствиями, тех, кто не будет найден до четверга, признают пропавшими без вести, и, вероятно, погибшими.
После прекращения поисковых операций власти сосредоточатся на оказание помощи не менее 70 тыс. человек, перемещенных в результате стихийного бедствия.
По официальным данным, жертвами стихии стали 1 754 человек, травмы и ранения получили 2 549 человек.
Также официально признаны пропавшими без вести 683 человека, однако реальное их количество гораздо больше.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября у берегов Сулавеси. Подземные толчки привели к образованию цунами.
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Источник: korrespondent.net
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