Палестинец застрелил двух израильтян на Западном берегу реки Иордан

Палестинец в воскресенье, 7 октября, открыл огонь в промышленной зоне Баркан на Западном берегу реки Иордан, примерно в 25 километрах к востоку от Тель-Авива. В результате "террористической атаки" два гражданина Израиля были убиты, еще один получил тяжелые ранения, сообщил представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус.
Детали произошедшего уточняются. По одной из версий, нападавший был 23-летним жителем одной из местных деревень. По другой, речь шла о местном рабочем, который был недоволен условиями труда и не имел политических мотивов, передает агентство AP.
Джонатан Конрикус заявил, что мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции и не входил в состав формирований палестинских боевиков. По словам подполковника, преступник действовал "в одиночку". Ему удалось скрыться с места происшествия. "Мы знаем, что он все еще вооружен и представляет опасность", - подчеркнул Конрикус.
Атаку осудили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман.
По словам Нетаньяху, преступника разыскивают сотрудники сил правопорядка. "Уверен, мы поймаем его и привлечем к ответственности", написал он в Twitter.
Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял, что на Западном берегу реки Иордан будут построены еще 400 домов еврейских поселенцев.
Ранее в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа и Израиля погибли два палестинца.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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