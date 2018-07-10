В США свадебный кортеж попал в ДТП: 20 жертв

В штате Нью-Йорк в результате автомобильной аварии с участием свадебного лимузина погибли 20 человек. Как сообщает The New York Times, лимузин, в котором находились гости свадьбы, врезался в другой автомобиль и сбил людей на парковке рядом с магазином.

Отмечается, что лимузин, вероятно, двигался со скоростью около 100 километров в час. Некоторые из пострадавших были доставлены в медицинское больницы Олбани.

Подробная информация, включая количество смертей и причины аварии, пока не известна.

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Ранее в поселке городского типа Царичанка молодожены приехали в местный ЗАГС на церемонию бракосочетания на бронемашине.

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Источник: korrespondent.net