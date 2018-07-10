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07. 10. 2018

В Украине начинают фотофиксацию нарушений ПДД

В Украине с понедельника, с 8 октября, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.

Устройства TruCam будут использоваться только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото - видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности. В этих местах будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

 
 

В течение первой недели полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме. В полиции отмечают, что устройство содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных.

Напомним, за семь месяцев 2018 года в Украине оформлено более 56 тысяч административных протоколов за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Также сообщалось, что с начала года по вине нетрезвых водителей произошло более двух тысяч ДТП, в которых погибли 42 человека.

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Источник: korrespondent.net

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