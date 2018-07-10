При землетрясении на Гаити пострадали 135 человек

В результате землетрясения на Гаити, помимо 14 погибших, пострадали 135 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию и местных чиновников.

Ответственные службы страны продолжают оказывать помощь пострадавшим от землетрясения, подсчитываются убытки.

Стоит отметить, что наиболее пострадавшими от подземных толчков считаются Порт-де-Паи, Гро-Морн, а также город Чансолме и северный остров Тортуга.

Как отмечается, семь человек погибли и более ста получили ранения в Порт-де-Паи на северном побережье недалеко от эпицентра землетрясения. Еще четыре человека погибли в городе Грос-Морн и его окрестностях.

Как сообщалось, сегодня у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился в 20 км к юго-востоку от населенного пункта Ти Пор-де-Пе на глубине 12 километров.

Напомним, в 2010 году на Гаити произошло сильное землетрясение, жертвами которого стали около 300 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net