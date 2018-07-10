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07. 10. 2018

Пропавший глава Интерпола подал в отставку

Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте международного ведомства в воскресенье, 7 октября.

"Сегодня, 7 октября, генеральный секретериат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэн Хунвэя", - отмечается в коммюнике.

 
 

Согласно уставу ведомства, пост главы ведомства временно займет представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Во время 87-й сессии генассамблеи Интерпола, которая состоится 18-21 ноября в Дубае, будет выбран новый президент, чьи полномочия будут действовать в течение двух лет.

Напомним, о пропаже президента Интерпола стало известно 5 октября. Его жена, которая, проживает во Франции, сообщила полиции, что в конце сентября Хунвэй отправился в Китай и с тех пор не выходил на связь.

Позже китайские СМИ сообщили, что  главу Интерпола задержали сразу после того, как его самолет приземлился в Китае и теперь он находится под следствием. 

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Источник: korrespondent.net

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