Лента RSS
Подписаться на ленту
07 октября 2018, воскресенье, 23:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
07. 10. 2018

В США пьяные птицы стали причиной беспорядков

В американском городе Гилберт (штат Миннесота) ранние заморозки привели к нашествию дезориентированных птиц, которые наелись забродивших ягод. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Начальник местной полиции сообщил, что несколько человек обратились с жалобами на странное поведение пернатых. Они теряют ориентацию, бьются об оконные стекла и сталкиваются с автомобилями на улицах.

Также одна из местных жительниц в своем Facebook рассказала, что за неделю сбила своим автомобилем семь птиц. Другая утверждала, что нашла на крыльце трех мертвых особей.

"Нет нужды звонить в правоохранительные органы и жаловаться на этих птиц. Они скоро протрезвеют", - сказал шеф полиции Гилберта Тай Текар.

Причина такого поведения, по его словам, кроется в том, что в этом году из-за заморозков ягоды забродили раньше обычного. Птицы не успели улететь на юг, наелись их и опьянели.

Ранее истребитель Saab JAS 39 Gripen военно-воздушных сил Швеции разбился в коммуне Роннебю на юге страны из-за столкновения с птицей. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.