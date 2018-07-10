В США пьяные птицы стали причиной беспорядков

В американском городе Гилберт (штат Миннесота) ранние заморозки привели к нашествию дезориентированных птиц, которые наелись забродивших ягод. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Начальник местной полиции сообщил, что несколько человек обратились с жалобами на странное поведение пернатых. Они теряют ориентацию, бьются об оконные стекла и сталкиваются с автомобилями на улицах.

Также одна из местных жительниц в своем Facebook рассказала, что за неделю сбила своим автомобилем семь птиц. Другая утверждала, что нашла на крыльце трех мертвых особей.

"Нет нужды звонить в правоохранительные органы и жаловаться на этих птиц. Они скоро протрезвеют", - сказал шеф полиции Гилберта Тай Текар.

Причина такого поведения, по его словам, кроется в том, что в этом году из-за заморозков ягоды забродили раньше обычного. Птицы не успели улететь на юг, наелись их и опьянели.

Ранее истребитель Saab JAS 39 Gripen военно-воздушных сил Швеции разбился в коммуне Роннебю на юге страны из-за столкновения с птицей.

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Источник: korrespondent.net