В США пьяные птицы стали причиной беспорядков

В американском городе Гилберт (штат Миннесота) ранние заморозки привели к нашествию дезориентированных птиц, которые наелись забродивших ягод. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Начальник местной полиции сообщил, что несколько человек обратились с жалобами на странное поведение пернатых. Они теряют ориентацию, бьются об оконные стекла и сталкиваются с автомобилями на улицах.
Также одна из местных жительниц в своем Facebook рассказала, что за неделю сбила своим автомобилем семь птиц. Другая утверждала, что нашла на крыльце трех мертвых особей.
"Нет нужды звонить в правоохранительные органы и жаловаться на этих птиц. Они скоро протрезвеют", - сказал шеф полиции Гилберта Тай Текар.
Причина такого поведения, по его словам, кроется в том, что в этом году из-за заморозков ягоды забродили раньше обычного. Птицы не успели улететь на юг, наелись их и опьянели.
Ранее истребитель Saab JAS 39 Gripen военно-воздушных сил Швеции разбился в коммуне Роннебю на юге страны из-за столкновения с птицей.
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Источник: korrespondent.net
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