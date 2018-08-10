В Израиле судят жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Сару Нетаньяху, в мировому суде Иерусалима прошло первое заседание, сообщает Newsru.co.il.

Супруга главы правительства обвиняется в злоупотреблениях при управлении резиденцией главы правительства, ей инкриминируются получение благ незаконным путем при отягчающих обстоятельствах, а также обман общественного доверия.

Аналогичные обвинения предъявлены второму подсудимому – бывшему заместителю генерального директора министерства главы правительства Эзре Сайдофу.

Обвинения Нетаньяху и Сайдофу были предъявлены 21 июня 2018 года. В обвинительном заключении говорится о том, что Нетаньяху заказывала еду в дорогих иерусалимских ресторанах, несмотря на то, что в резиденции на постоянной основе работал повар. Общая сумма, потраченная на заказы еды, составляет примерно 350 тыс. шекелей. Оплачивались заказы из госбюджета.

Нетаньяху подозревалась и в других правонарушениях, однако они не вошли в текст обвинительного заключения.

По сообщению СМИ, между прокуратурой и адвокатами Сары Нетаньяху велись переговоры о возможности досудебной сделки. Эти переговоры не увенчались успехом, так как прокуратура требовала, чтобы обвиняемая признала себя виновной и выплатила сумму, равную той, на которую она получала незаконные блага.

Нетаньяху отказалась признать себя виновной и продолжает утверждать, что в ее действиях не было состава преступления.

Ранее Саре Нетаньяху предъявили обвинение в мошенничестве.

Жену и сына Нетаньяху подозревают во взяточничестве

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Источник: korrespondent.net