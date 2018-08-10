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08. 10. 2018

В ДТП под Киевом погиб украинский политолог

Вечером, 6 октября, погиб украинский политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко. Он разбился на мотоцикле под Киевом. Об этом в соцсети сообщил его друг, политолог Кирилл Молчанов.

Около 21:00 возле села Вита Почтовая, у разворота в сторону села Круглик, мотоцикл Yamaha с парнем и девушкой влетел в отбойник. 

Как пишет Информатор, мотоциклист двигался по трассе в сторону Киева. По предварительной информации следствия, он ехал на очень высокой скорости. В месте поворота находится плохо освещенный участок, что и могло стать причиной аварии.

Водитель не заметил отбойник и, не сбавляя ходу, столкнулся с преградой. Смерть наступила мгновенно, тело погибшего сильно изувечено, а мотоцикл отбросило на расстояние около 200 метров.

Девушку, которая также ехала на мотоцикле, госпитализировала карета скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Румынии мотоцикл въехал в автобус с украинскими туристами.

В Киеве автомобиль сбил полицейского на мотоцикле

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Источник: korrespondent.net

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