У берегов Гаити произошло новое землетрясение

Новый толчок магнитудой 5,2 по шкале Рихтера зафиксирован у берегов Гаити, сообщает в воскресенье, 7 октября, Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр располагался в 16 километрах от населенного пункта Ти Пор-де-Пе в северо-западной части Гаити.

Как сообщалось, 7 октября у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился в 20 км к юго-востоку от населенного пункта Ти Пор-де-Пе на глубине 12 километров.

Напомним, в 2010 году на Гаити произошло сильное землетрясение, жертвами которого стали около 300 тысяч человек.

При землетрясении на Гаити пострадали 135 человек

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Источник: korrespondent.net