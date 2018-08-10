В Румынии провалился референдум о запрете однополых браков

В Румынии из-за низкой явки провалился референдум о внесении поправки, определяющую брак как союз между мужчиной и женщиной, в конституцию Румынии, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что, по подсчетам после закрытия участков, всенародное голосование посетили 20,41% граждан страны, в то время как минимальный процент для признания референдума действительным составляет 30%.

В настоящий момент в конституции Румынии определение брака закреплено как союз между супругами, что может упростить введение в стране однополых браков, подчеркивается в газете. Однополые браки в стране не легализованы.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Румынии постановил, что гомосексуальные пары должны иметь те же права на частную и семейную жизнь, что и гетеросексуальные.

В Румынии начался референдум относительно однополых браков

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Источник: korrespondent.net