Болгарскую журналистку перед смертью изнасиловали

Болгарская журналистка-расследователь Виктория Маринова, об убийстве которой силовики сообщили 7 октября, перед смертью подверглась изнасилованию. Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов, передает Радио Свобода.
Накануне полиция заявила, что расследует, связано ли убийство Мариновой с ее профессиональной деятельностью.
Ранее прокурор Георги Георгиев сообщил, что женщина погибла в результате комбинированной травмы головы и удушения, а также, что на месте нападения не хватало некоторых предметов ее одежды. Однако тогда прокурор отказался уточнять, есть ли признаки изнасилования.
Напомним, 30-летнюю женщину убили в городе Русе (пятый по величине город Болгарии). Труп Мариновой нашли накануне в парке. Пропали ее мобильный телефон, ключи от автомобиля, очки. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов Евросоюза.
Напомним, 26 февраля возле Братиславы был убит словацкий журналист Ян Куциак и его подруга. Причиной гибели мужчины называют расследование связей правительства Словакии с мафией.
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Источник: korrespondent.net
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