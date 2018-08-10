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08. 10. 2018

Болгарскую журналистку перед смертью изнасиловали

Болгарская журналистка-расследователь Виктория Маринова, об убийстве которой силовики сообщили 7 октября, перед смертью подверглась изнасилованию. Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов, передает Радио Свобода.

Накануне полиция заявила, что расследует, связано ли убийство Мариновой с ее профессиональной деятельностью.

Ранее прокурор Георги Георгиев сообщил, что женщина погибла в результате комбинированной травмы головы и удушения, а также, что на месте нападения не хватало некоторых предметов ее одежды. Однако тогда прокурор отказался уточнять, есть ли признаки изнасилования.

Напомним, 30-летнюю женщину убили в городе Русе (пятый по величине город Болгарии). Труп Мариновой нашли накануне в парке. Пропали ее мобильный телефон, ключи от автомобиля, очки. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов Евросоюза.

Напомним, 26 февраля возле Братиславы был убит словацкий журналист Ян Куциак и его подруга. Причиной гибели мужчины называют расследование связей правительства Словакии с мафией. 

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Источник: korrespondent.net

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