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08. 10. 2018

Два судна столкнулись у берегов Корсики

Столкновение тунисского транспортного судна и кипрского контейнеровоза в Средиземном море может закончиться экологической катастрофой.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 октября, недалеко от французского острова Корсика. Люди не пострадали, но в воду попало топливо, сообщает Reuters.

"Полоса загрязнения шириной 300 метров и длиной менее одного километра почти стабильна", - говорится в сообщении морской префектуры города Тулон.

Франция, Монако и Италия приняли меры по устранению последствий аварии. В район разлива нефтепродуктов направлены спецсуда, которые в понедельник утром начнут операцию по ливидации загрязнения.

Ранее в результате крушения судна The Phoenix у берегов Пхукета в Таиланде погибли 44 человека. Пропавшими без вести считаются трое человек. На борту находились 93 туриста из Китая и 12 – из Таиланда.

Эсминцы США и Китая едва не столкнулись в Южно-Китайском море

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Источник: korrespondent.net

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