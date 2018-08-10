Лидер КНДР заявил о ликвидации ядерного полигона

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео подтвердил, что ядерный полигон Пунгири ликвидирован. Глава КНДР также предложил американским инспекторам побывать на полигоне, чтобы убедиться, что он был окончательно демонтирован. Об этом по итогам переговоров сообщает госдепартамент США, подчеркивая, что встреча была продуктивной.
Переговоры Ким Чен Ына и Помпео состоялись в Пхеньяне 7 октября. Они обсудили четыре пункта из совместного заявления, подписанного после сингапурского саммита глав США и КНДР.
На встрече речь также шла о предстоящем втором саммите между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Стороны уточнили детали саммита, а также дату и место его проведения.
Ранее сообщалось, что главная заявленная цель визита Помпео - подготовка второго саммита США-КНДР. Ранее президент США Дональд Трамп уже объявлял: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".
Напомним, в августе президент США Дональд Трамп принял решение отложить визит госсекретаря в КНДР из-за отсутствия прогресса в вопросе денуклеаризации.
КНДР остановила демонтаж ракетного полигона в августе - СМИ
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Источник: korrespondent.net
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