Итоги 07.10: День учителя и стрельба в Одессе

В Украине отметили День учителя
В воскресенье, 7 октября, в Украине празднуют День работников образования.
День работников образования или как его еще называют День учителя, который традиционно отмечается, в первое воскресенье октября, - профессиональный праздник всех украинских педагогов. Он был введен указом президента в 1994 году.
Реформа образования в Украине сейчас является самой важной, и первые изменения уже можно увидеть в школе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии награждения лучшего учителя Global Teacher Prize Ukraine в воскресенье, 7 октября.
Обнародована карта заминированного Донбасса
На сегодняшний день Украина является одним из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами-остатками войны государств в мире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, где также обнародовали карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны на Донбассе.
Как пояснили в ведомстве, карта разработана с целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust.
Полиция задержала мужчин, устроивших стрельбу в Одессе
Одесские полицейские задержали еще трех участников стрельбы, произошедшей вечером в субботу, 6 октября, в Киевском районе города. Мужчин нашли на территории Херсона, сообщили в областной полиции по состоянию на 15:00 воскресенья.
У мужчин обнаружен и изъят пистолет, который будет направлен на экспертизу. Следствие продолжается.
Пропавший глава Интерпола подал в отставку
Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте международного ведомства в воскресенье, 7 октября.
"Сегодня, 7 октября, генеральный секретериат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэн Хунвэя", - отмечается в коммюнике.
Под Одессой подорвали авто чиновницы
В Одесской области взорвали автомобиль секретаря Мологовской объединенной территориальной громады Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.
Так, в ночь на воскресенье, 7 октября, неустановленный злоумышленник метнул взрывное устройство в автомобиль ВАЗ-2108, который стоял во дворе частного домовладения в селе Выпасное. По предварительной информации, автомобиль поврежден взрывом боевой осколочной гранаты РГД-5.
В Украине начинают фотофиксацию нарушений ПДД
В Украине с понедельника, с 8 октября, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.
Устройства TruCam будут использоваться только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото - видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности. В этих местах будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.
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Источник: korrespondent.net
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