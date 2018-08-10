Итоги 07.10: День учителя и стрельба в Одессе

В Украине отметили День учителя

В воскресенье, 7 октября, в Украине празднуют День работников образования.

День работников образования или как его еще называют День учителя, который традиционно отмечается, в первое воскресенье октября, - профессиональный праздник всех украинских педагогов. Он был введен указом президента в 1994 году.

Реформа образования в Украине сейчас является самой важной, и первые изменения уже можно увидеть в школе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии награждения лучшего учителя Global Teacher Prize Ukraine в воскресенье, 7 октября.

Обнародована карта заминированного Донбасса

На сегодняшний день Украина является одним из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами-остатками войны государств в мире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, где также обнародовали карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны на Донбассе.

Как пояснили в ведомстве, карта разработана с целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust.

Полиция задержала мужчин, устроивших стрельбу в Одессе

Одесские полицейские задержали еще трех участников стрельбы, произошедшей вечером в субботу, 6 октября, в Киевском районе города. Мужчин нашли на территории Херсона, сообщили в областной полиции по состоянию на 15:00 воскресенья.

У мужчин обнаружен и изъят пистолет, который будет направлен на экспертизу. Следствие продолжается.

Пропавший глава Интерпола подал в отставку

Президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте международного ведомства в воскресенье, 7 октября.

"Сегодня, 7 октября, генеральный секретериат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке господина Мэн Хунвэя", - отмечается в коммюнике.

Под Одессой подорвали авто чиновницы

В Одесской области взорвали автомобиль секретаря Мологовской объединенной территориальной громады Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.

Так, в ночь на воскресенье, 7 октября, неустановленный злоумышленник метнул взрывное устройство в автомобиль ВАЗ-2108, который стоял во дворе частного домовладения в селе Выпасное. По предварительной информации, автомобиль поврежден взрывом боевой осколочной гранаты РГД-5.

В Украине начинают фотофиксацию нарушений ПДД

В Украине с понедельника, с 8 октября, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройства измерения скорости TruCam. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.

Устройства TruCam будут использоваться только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото - видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности. В этих местах будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

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Источник: korrespondent.net