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08. 10. 2018

Аксессуар Мелании Трамп вызвал скандал

Нарекания общественности вызвала белая шлемообразная шляпа, которую Мелания Трамп надевала во время своего визита в Африку. Об этом 6 октября сообщал CNN.

В частности, в шляпе первая леди США посетила сафари в Кении.

"Шляпа широко использовалась европейскими военными в колониях по всей Африке и Индии для защиты от солнца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шляпа напоминает о колониальном господстве и является "символом угнетения".

 

Ранее первая леди США заявляла, что не всегда согласна с твитами мужа.

Трамп написал имя жены с ошибкой

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Источник: korrespondent.net

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