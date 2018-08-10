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08. 10. 2018

В ОБСЕ шокированы убийством журналистки в Болгарии

Власти Болгарии должны оперативно найти и наказать причастных к убийству журналистки Виктории Мариновой, тело которой было найдено в субботу в парке города Русе. Об этом в воскресенье, 7 октября, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Я шокирован ужасным убийством журналистки Виктории Мариновой в Болгарии, которая занималась расследованиями. Я буду внимательно следить за открытым властями расследованием", - написал Дезир.

Он также добавил, что настоятельно призывает болгарские власти оперативно найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, было ли связано нападение с ее работой.

Напомним, 30-летнюю Викторию Маринову убили в городе Русе (пятый по величине город Болгарии). Труп Мариновой нашли накануне в парке. Пропали ее мобильный телефон, ключи от автомобиля, очки. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов Евросоюза. Позже стало известно, что журналистку перед смертью изнасиловали.

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Источник: korrespondent.net

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