За сутки на Донбассе зафиксировали 27 обстрелов

За минувшие сутки сепаратисты 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе – 11 раз из запрещенного "Минском" оружия. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

За прошедшие сутки противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Свободный, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 122-мм они применили, открывая огонь по опорному пункту украинских войск вблизи Водяного. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Водяное и Лебединский боевики обстреливали из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Новотошковского, Луганского, Гнутово вели огонь из минометов калибра 82-мм. По защитникам Крымского, Новозвановки, Водяного и Лебединского.

Также сепаратисты применяли вооружения боевых машин пехоты. Позиции ООС в районе Свободного были обстреляны также из зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

По данным украинской разведки, в течение суток один противник уничтожен и семь ранены.

"С начала текущих суток противник из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – подчеркнули в пресс-центре штаба.

Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе было зафиксировано 25 обстрелов, двое бойцов были ранены.

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Источник: korrespondent.net