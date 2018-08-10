Бык убил туристку на фестивале во Франции

Во французском городке Эг-Морт, во время традиционного забега быков на фестивале Aigues-Mortes произошла трагедия. Один из быков перепрыгнул забор, отделяющий зрителей и подняло на рога туристку из Канн. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает BBC.

Женщина вместе с мужем наблюдали за бычьей гонкой, когда одно из животных неожиданно перепрыгнуло забор и набросилось на туристку. Бык поднял женщину на рога и подбросил ее на несколько метров в воздух. Она упала прямо на голову. Туристка была срочно эвакуирована вертолетом, однако, врачам не удалось ее спасти.

Некоторые очевидцы трагедии говорят, что супругов предупреждали, чтобы они не стояли слишком близко к забору, однако они проигнорировали предупреждение.

Ранее в Испании во время бычьего забега одно из животных напало на местного жителя.

Всего в этом году в забеге быков в Испании пострадали 28 человек. Забег на 850 метров длился 2 минуты 12 секунд. Люди получили черепно-мозговые травмы и различные ушибы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net