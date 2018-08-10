Бык убил туристку на фестивале во Франции

Во французском городке Эг-Морт, во время традиционного забега быков на фестивале Aigues-Mortes произошла трагедия. Один из быков перепрыгнул забор, отделяющий зрителей и подняло на рога туристку из Канн. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщает BBC.
Женщина вместе с мужем наблюдали за бычьей гонкой, когда одно из животных неожиданно перепрыгнуло забор и набросилось на туристку. Бык поднял женщину на рога и подбросил ее на несколько метров в воздух. Она упала прямо на голову. Туристка была срочно эвакуирована вертолетом, однако, врачам не удалось ее спасти.
Некоторые очевидцы трагедии говорят, что супругов предупреждали, чтобы они не стояли слишком близко к забору, однако они проигнорировали предупреждение.
Ранее в Испании во время бычьего забега одно из животных напало на местного жителя.
Всего в этом году в забеге быков в Испании пострадали 28 человек. Забег на 850 метров длился 2 минуты 12 секунд. Люди получили черепно-мозговые травмы и различные ушибы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.