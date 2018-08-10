Спутник снял видео момента разрушения в Индонезии

Спутник зафиксировал момент разрушения двух районов индонезийского города Палу - Балароа и Петобо в результате землетрясения. Соответствующее видео в пятницу, 6 октября опубликовал в чиновник из Нацсовета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Отмечается, что стихийное бедствие вызвало разжижение грунта. Набрав стремительную скорость, грязевые потоки сметали на своем пути жилые здания и сооружения, автомобили и деревья.

Власти призвали объявить наиболее пострадавшие районы Палу массовыми захоронениями и прекратить поисковые работы, поскольку из-за большого количества тел спасатели могут заразиться такими заболеваниями, как тиф или холера.

Сообщается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 1763 погибших. Около пяти тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября у берегов Сулавеси. Подземные толчки привели к образованию цунами.

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Источник: korrespondent.net