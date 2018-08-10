В ООН требуют ввести "беспрецедентные" меры против глобального потепления

Глобальное потепление необходимо удержать в рамках 1,5 градусов Цельсия, для чего нужны "беспрецедентные" изменения. Об этом говорится в докладе экспертов ООН, который в понедельник, 8 октября, был представлен на заседании организации в южнокорейском городе Инчхон, сообщает Deutsche Welle.
"Ограничения роста температуры на Земле на уровне 1,5 градусов по Цельсию можно достичь, только если "осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества", - отмечается в сообщении.
Эксперты посчитали, что только для того, чтобы провести необходимые изменения в энергетическом секторе, потребуется около 2,1 млрд евро. Уровень выбросов CO2, по мнению ученых, необходимо сократить на 24% к 2030 году по сравнению с 2010, а к 2050 году - свести к нулю.
Ограничение именно в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой необходимо для того, чтобы избежать серьезнейших последствий для жизни на планете, указывают эксперты. Уже сейчас они фиксируют повышение температуры примерно на один градус и как следствие экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников. Повышение температуры выше этого уровня, по мнению IPCC, может привести к необратимым последствиям и потерям экосистем.
Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления Лондону и ряду крупных городов мира грозит затопление.
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Источник: korrespondent.net
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