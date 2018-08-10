В Бразилии состоится второй тур выборов президента

На выборах президента в Бразилии, состоявшихся в воскресенье, 7 октяря, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару набрал в первом туре 46,3% голосов, а его ближайший соперник, кандидат от левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад – 29%.
Так как ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства, то эти два политика встретятся во втором туре, который запланирован на 28 октября.
Аддад уже заявил о том, что демократия в стране оказалась в опасности и призвал бразильцев сплотиться вокруг левых сил.
Болсонару позиционирует себя как антисистемный протестный кандидат, использует гомофобную и расистскую предвыборную риторику, а также выступает за возвращение смертной казни.
Проведенные ранее социологические опросы свидетельствовали о том, что у Болсонару хорошие шансы на победу в первом туре, но во втором туре он с большой вероятностью проиграет.
Напомним, в начале сентября Жаир Болсонару получил ножевое ранение в ходе митинга в городе Жуиз-ди-Фору. Кандиат в президенты был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Позже в больницу Сан-Паулу доставили кандидата от Демократической рабочей партии Сиру Гомеса, у которого возникли проблемы со здоровьем.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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Источник: korrespondent.net
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